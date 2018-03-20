برلماني: من يفرط في صوته يفرط في حقه

20 مارس 2018 - 10:52 ص

شدد النائب إيليا باسيلي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة السلام بالقاهرة على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ردًا للجميل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا من يفرط في صوته يفرط في حقه.

وقال عضو مجلس النواب إن كان جمال عبد الناصر حسب له تأميم قناة السويس، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحسب له حفر قناة السويس الجديدة في سنة واحدة مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يغير هذه الحقائق التاريخية.

وأضاف "باسيلي"، أنه خلال عمله في الولايات المتحدة الأمريكية شاهد ترميم طريق تم إنجازه خلال 5 سنوات في ولاية إلينوي واعتبروا هذا إنجاز فماذا عن إعجازات الرئيس السيسي "6 أنفاق ، قناة جديدة ، عاصمة إداريه و 15 مدينة جديدة منها العالمين الجديدة التي تعادل مدينة الإسكندرية.

ولفت إلى أن قرار تعويم الجنيه كان لابد تنفيذه من أربعين سنة مشيرًا إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الحاصل على جائزة عالمية كأحسن وزير مالية على مدار 3 سنوات قال في حديث تليفزيوني سابق أن تحرير سعر الصرف طالب به لسنوات طويلة لكن الإرادة السياسية لم تكن قادرة خوفًا على الشعبية لكن الرئيس السيسي سلك الطريق الصحيح حرصًا على مصلحة الشعب.

وعن ترسيم الحدود، قال "ثروت": "كان هناك تركيز على تيران وصنافير لتشويه صورة الرئيس السيسي رغم أن الرئيس أفشل مؤامرة كانت تحاك ضد مصر كما لم يتحدث أحد عن 3 جزر دخلت المياه الإقليمية المصرية هذا بخلاف اكتشاف حقل غاز ظهر".