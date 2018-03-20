أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

20 مارس 2018 - 10:53 ص

ظهر عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أثناء بعثة الفريق التي اتجهت بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى، إلى سويسرا على متن طائرة خاصة.

وظهر اللاعب في مران الفريق الأخير، والذي يعد الظهور الرسمي الأول بعد أزمة تجديده تعاقدي مع نادي الأهلي والزمالك، والتي من المتوقع أن تعجل برحيل اللاعب من مصر.

يذكر أن المنتخب المصري سيخوض وديتين أمام البرتغال واليونان، والمقرر لهما يومى الجمعة والثلاثاء المقبلين، فى أولى خطوات الفراعنة للإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا.