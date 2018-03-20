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محلل سياسي: ثُلث الطلاب المسلمين ببريطانيا يتعرضون للإيذاء

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مريم عبد السلام
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علق يسرى حسين، محلل سياسى، على واقعة الاعتداء البشعة التي تعرضت  لها مؤخرًا  الفتاة المصرية "مريم عبد السلام "، قائلاً: إن ثلث الطلاب المسلمين في بريطانيا يتعرضون للإيذاء أو الجريمة بدافع كراهية الإسلام، موضحًا أن الجماعات المتطرفة هي التي نشرت الإسلام في لندن، وذلك أوصل صورة عكس ما يدعو له الأزهر الشريف.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten "، مع عمرو عبد الحميد، مساء أمس الاثنين، أن الإسلام الوسطي تم إزاحته من الساحة، خدمة للتطرف، وهناك نشاط ملحوظ لجماعة الإخوان والمتطرفين في لندن، ما أعطى الفرصة لليمين المتطرف للهجوم على الإسلام وكراهية الطلاب المسلمين.

ولفت إلى أن المجتمع البريطاني ديمقراطي ويعي تعاليم الإسلام الصحيحة التي تدعو إلى احترام الآخر، موضحًا أن المسلمين كان لديهم اندماج مع البريطانيين، ولكن نتيجة جرعة التطرف لدى بعض الفصائل الإسلامية، مما أدى للشقاق بين المجتمع البريطاني، والجالية المسلمة.


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