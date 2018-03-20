فنانة شهيرة لـ"السيسي": "مستعدة أنزل أحارب"

20 مارس 2018 - 10:59 ص

وجهت الفنانة سميرة أحمد، التحية إلى أبطال القوات المسلحة والوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "ربنا يحمي الرئيس السيسي، ويخليه لينا".

وأعربت "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها البالغة لحضورها حفل الأسرة المصرية بالأمس، مضيفة: "منمتش للصبح من كتر الفرحة".

وشددت الفنانة المتألقة سميرة أحمد على ضرورة نزول كل المصريين الانتخابات الرئاسية، قائلة: "لازم كل المصريين نساء ورجال"، موجهة رسالة إلى المصريين والرئيس السيسي، "بالحب هنعدي" مضيفة: "مستعدة أنزل أحارب".