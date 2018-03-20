برلماني: زيارة البشير لمصر تعكس ترابط الشعبين

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النائب أحمد عبده الجزار
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الانتخابات الرئاسية

عمر البشير

الرئيس السوداني

الرئيس السيسي

 أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد التوتر الذي ظل فترة  مؤكدًا أن الزيارة تعكس مدي ترابط الشعبين المصري والسوداني ببعضهم البعض.

وقال الجزار" في تصريحات صحفية إن الرئيس السيسي استطاع تهيئة الظروف وإعادة العلاقات مع السودان وهو آمر يحسب له، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسوادن استراتجية لا يمكن أن يستغني عنها احد من البلدين.

وأضاف  أن  مصر والسودان يجمعهم العديد من الملفات المشتركة البالغة الخطورة منها ملف سد النهضة والتعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الأجهزة الأمنية مؤكدًا أن هذه الملفات التعاون فيها ضروري بين البلدين.


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