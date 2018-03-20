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كشف غموض مصرع عامل داخل مسكنه بمركز بنى مزار

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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار من كشف غموض مصرع عامل في ظروف غامضة داخل مسكنه بمساكن الوحدة المحلية التابعة لقرية القيس التابعة لمركز  بنى مزار وتولت النيابة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للعميد محمد خيري مأمور مركز بني مزار بوجود "أحمد.ع.ه" 28 سنة عامل مقيم قرية القيس جثة هامدة داخل مسكنه إثر تلقيه عدة ضربات بعصاة.

وبالانتقال تبين أن المجني عليه متزوج حديثا منذ شهرين ولم يظهر منذ ثلاثة أيام وأثناء توجه شقيقه عمر للسؤال عليه وجده جثة هامدة داخل شقته

وتوصلت تحريات البحث الجنائي، إلى قيام زوجته "رضوى .ح .ز" 20 سنة بقتله وهروبها بعد ارتكاب جريمتها إلى القاهرة، وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقيامها بقتل زوجها بطعنة في الصدر والإجهاز عليه بالضرب بخشبة على رأسه وأنها عقدت النية على التخلص من زوجها بسبب شجاره الدائم معها وعدم إنفاقه عليها ورفضه أن تكمل تعليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة

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