توقف حركة القطارات في الشرقية

20 مارس 2018 - 11:25 ص

توقفت منذ قليل حركة القطارات بمحافظة الشرقية نحو ساعة ونصف بسبب مشاجرة بين سائق قطار وشرطي.

وتوقف القطار رقم 545 ركاب لنحو 110 دقائق في محطة سكة حديد مركز أبو حماد بعد نشوب مشادة كلامية بين قائد القطار المتجه من القاهرة إلى بورسعيد وشرطي، تطورت المشاجرة بسبب اعتراضه على دخول القطار بسرعة للمحطة، ومطالبته السائق بالدخول تدريجيا مما أدى إلى امتناع السائق عن مواصلة رحلته.

ويسعى مسئولي المحطة وشرطة النقل والمواصلات لإنهاء المشاجرة واستئناف حركة القطار.