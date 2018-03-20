المشاط: "كل بيت هيكون فيه حد بيشتغل بالسياحة"

20 مارس 2018 - 11:33 ص





أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن القطاع السياحي سيزدهر الفترة المقبلة قائلة: "كل بيت مصري هيكون فيه حد بيشتغل في السياحة".



وأضافت "المشاط" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي "، بأن هذا الأمر سيعدل من سلوك المصريين تجاه السياح.



وطالبت وزيرة السياحة، بأهمية وجود حملة ترويجية لمواجهة السلوكيات غير السليمة، ويدرسون مع مجلس النواب وضع مادة في الرحلة الابتدائية عن الوعي السياحي.

