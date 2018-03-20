"الغزال" يطير إلى فنلندا للانضمام إلى "هلسنكي"

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توجه مهاجم النادي الأهلي عمرو جمال، الملقب بـ"الغزال"، منذ قليل إلى فنلندا للخضوع للكشف الطبي والانضمام إلي نادي هلسنكي بعد توقيعه له لمدة 4 شهور.

وقبل التوقيع للنادي الفنلندي قام "الغزال" بفسخ عقد إعارته لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي بالتراضي.

ولم يتضمن عقد انتقال عمرو جمال للنادي الفنلندي بندا يمنح الأخير حق شرائه بشكل نهائي عقب انتهاء الموسم، حيث من المقرر أن يعود الغزال لصفوف الفريق الأحمر بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي، وبالتحديد في شهر يوليو المقبل.


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