» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى

20 مارس 2018 - 11:36 ص

أعلن الهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رحيل أحد رموز التيار اليسارى وهو الدكتور حمزة البسيونى .

وقال الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى: فقدت مصر والحركة الاشتراكية واليسار المصري والسكندريي الدكتور حمزة البسيوني طبيب الفقراء الذى انضم لتنظيمات اليسار في الأربعينات وكان له دور بارز في ثورة مصر سنة 1946 مع الراحل شحاتة عبدالحليم واحمد مصطفى".

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: "تأثرت بقصة حمزة في فيلم لا وقت للحب والتي عرفت أن بطلها هو الدكتور حمزة البسيوني ولا زلت حتي الآن اهتز تأثرًا كلما شاهدت هذا الفليم ومعاناة جيل دفع الثمن في صمت ولم يحصل علي مميزات تعادل عطائه فقد كان عطاؤه من أجل مصر".

ومضى قائلا: "عمل الدكتور حمزة في التأمين الصحي وكان طبيب الفقراء واذكر استاذي فتح الله محروس عندما كان يقضي الليالي يحكي لي سيرة كوادر الاشتراكية في الإسكندرية، من الدكتور حسونة إلى الدكتور حمزة البسيوني الي الدكتور محمد الحبشي ملحمة من العطاء للوطن وللفقراء وللصحة وعاني الدكتور حمزة من المرض وتقدم العمر وأمس أنهي مسيرة عطائه المستمر التي ستظل قنديل مضيء في ليل حياتنا السياسية الحالي ".