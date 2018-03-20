  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى

الحياة السياسية

حمزة البسيونى
حمزة البسيونى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعرف على "قاطع الرؤوس" في داعش بعد مقتله

#

"سرمدية الموت"

#

"حمزة": "مستعد لتطوير السكك الحديدية بنفسي"

#

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

إيران

تونس

إبراهيم نور الدين

أحمد حسام طه

أعلن الهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى  عن رحيل أحد رموز التيار اليسارى وهو الدكتور  حمزة البسيونى .

وقال الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل  الاجتماعى: فقدت مصر والحركة الاشتراكية واليسار المصري والسكندريي الدكتور حمزة البسيوني طبيب الفقراء الذى انضم لتنظيمات اليسار في الأربعينات وكان له دور بارز في ثورة مصر سنة 1946 مع الراحل شحاتة عبدالحليم  واحمد مصطفى".

وتابع الخبير الاقتصادى قائلا: "تأثرت بقصة حمزة  في فيلم لا وقت للحب والتي عرفت أن بطلها هو الدكتور حمزة البسيوني ولا زلت حتي الآن اهتز تأثرًا كلما شاهدت هذا الفليم ومعاناة جيل دفع الثمن في صمت ولم يحصل علي مميزات تعادل عطائه فقد كان عطاؤه من أجل مصر".

ومضى قائلا: "عمل الدكتور حمزة في التأمين الصحي وكان طبيب الفقراء واذكر استاذي فتح الله محروس عندما كان يقضي الليالي يحكي لي سيرة كوادر الاشتراكية في الإسكندرية، من الدكتور حسونة إلى الدكتور حمزة البسيوني الي الدكتور محمد الحبشي ملحمة من العطاء للوطن وللفقراء وللصحة وعاني الدكتور حمزة من المرض وتقدم العمر وأمس أنهي مسيرة عطائه المستمر التي ستظل قنديل مضيء في ليل حياتنا السياسية الحالي ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"
» انهيار 3 منازل بالمنوفية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني