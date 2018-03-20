"الغندور" حكمًا للجزائر وتنزانيا

20 مارس 2018 - 11:39 ص

يلتقي المنتخب التونسي مع المنتخب الإيراني الجمعة المقبلة باستاد رادس بتونس في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم بروسيا العام الجاري.

ومن المقرر أن يدير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح.

ويدير الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة الودية الدولية بين الجزائر وتنزانيا بعد غد الخميس ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وتقام المباراة في ستاد 5 يوليو بالجزائر العاصمة.