هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

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طائرات حربية إسرائيلية تضرب رفح الفلسطينية

مطار بن جوريون

كومونداوز إسرائيلي

400 يهودي

أصل يمني

قامت  وحدة كوماندوز إسرائيلية بتنفيذ عملية شاركت فيها أجهزة أمن إسرائيلية، بالتعاون مع دولة عربية مجاورة لم يكشف عن هويتها، لكنها أتاحت للمروحيات الإسرائيلية الهبوط فيها قبيل نقل مئات اليهود من أصل يمني بطائرات مدنية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي .

إسرائيل قامت بتنفيذ العملية في  في شهر فبراير الماضي ،  بواسطة طائرات مروحية من طراز «يسعور»،  وهذا ما أكدته وزارة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية، مكتفية بتقديم تفاصيل أساسية ، بحسب ما ذكره مصدر للقدس العربي.

ونقل المصدر عن الضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن اليهود اليمنيين وصلوا إلى مكان متفق عليه خارج المراكز السكنية، وكانوا في حالة صحية صعبة، خاصة النساء والأطفال.

وأضافت "ألاه غارتسان، الناطقة بلسان وزارة الهجرة والاستيعاب، أن وزارتها سعيدة بالنتيجة، وإنها تعنى باستيعاب هؤلاء المهاجرين الجدد، مؤكدة أن هجرة اليهود اليمنيين ليست الهجرة اليهودية الأولى من دول عربية منذ اندلاع الثورات العربية.

كما أشارت إلي أنه سبق استجلاب اليهود من اليمن، كما سبق ذلك هجرة مماثلة من سوريا والعراق أيضا، مضيفة أنني لا أستطيع تقديم تفاصيل حول هذه الهجرات فهذه صلاحية وزارتي الأمن والخارجية.

يذكر أن هناك عشرات الآلاف من يهود اليمن هاجروا الى فلسطين، ولم تتوقف هجرتهم منذ نكبة 1948 ويقيمون في بلدات مختلفة، مثل بلدة «رأس العين» المجاورة لمدينة كفر قاسم التي شهدت مجزرة على أيدي جنود الاحتلال، حيث  يحافظ يهود اليمن على عادات وتقاليد خاصة بهم .


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