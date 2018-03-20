طلب الوالد المتوفى للمرهم في المنام نذر أو دين عليه

20 مارس 2018 - 11:46 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أبي رحمه الله يطلب مني أن أشتري له مرهما لأن لديه حكة، وأنه لم يمت وهو في القبر حي. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما ورؤيا الوالد رحمه الله بشرى لك بخير وأمن وأمان، وكون الوالد يخبرك أنه لم يمت فإن ذلك يدل على صلاح أمره وحسن حاله وحسن مستقره عند المولى عز وجل.

والحكة قد تدل على وجود مشاكل تسبب لكم تعب وهم من أقارب الوالد، ولكن يعقبه إصلاح أمر.

والحكة قد تدل على وقوع الناس في غيبة الوالد أو ذويه، أو لومه فى شىء. وإن حك الوالد رحمه الله يده اليمنى فقد يصيبكم مالا ربما كان من سعيه هو، وإن حك رأسه فذلك حل أزمة لكم أو سداد دين وزيادة مال.

وطلب الوالد للمرهم فلا تنسوه من الصدقة والدعاء، وإن كان عليه دين فسدوا عنه دينه وإن كان للناس عنده مظالم فردوا مظالم الناس، وإن كان عليه صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وإن كان عليه نذر فالنذر دين فاقضوه عنه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرحم الوالد ويرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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