أخشى على "صلاح" من مصير "الجوهري"

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مفيد فوزي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي، إن المصريين عليهم ألا يفرحوا بشدة بسبب ما يقوم به  محمد صلاح  في إنجلترا والمستويات التي يقدمها مع فريقه ليفربول .

وقال في حواره مع الصحفي حمدي رزق بقناة صدى البلد، :"أنا غير مفتون بمحمد صلاح، وضد لوثة الفرح به "

ووجه رزق سؤالاً لفوزي:"بعد المقال الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر في الأهرام لماذا لا يحب جيلكم صلاح؟ » .
ورد عليه فوزي بقوله:«أنا أخاف عليه من اللى حصل للكابتن محمود الجوهري " .

وأوضح:"مصر رفعت محمود الجوهري إلى عنان السماء ثم نزلت به لسابع أرض، عندما خذلها مرة واحدة تعرف ماذا حدث هاجر إلى الأردن".

وقال:"عمل كمدرب للمنتخب الأردني وكرمه الملك حسين، أنا أريد أن تكون الفرحة بحدود معقولة، هناك مبالغة في الاحتفاء بمحمد صلاح ".

ورد عليه رزق بقوله، "لا يوجد مبالغة في مصر الكرة قبل صلاح شىء وبعد صلاح شىء آخر، صلاح حطم رقم صعب، لقد حطم كل الأرقام التي حصل عليها المصريين من قبل".

وأضاف:«صلاح اليوم هو هداف الدوري الإنجليزي، يتوقع الإعلام في العالم أن يسحب منتخب مصر معه إلى آفاق أعلى في كأس العالم ».
ليرد عليه فوزي قائلاً:«مصر لا تقاس بلاعب كرة، مصر تقاس بعالم أو كاتب أو مفكر أو أديب ».


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