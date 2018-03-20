بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

20 مارس 2018 - 11:59 ص

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رامي جان يتهمه فيه بالتعاون مع جماعة الإخوان وقناة الجزيرة في مهاجمة النظام المصري، وخيانة الدولة.

وقالت الدعوى إن رامي تعاون مع الإخوان وقناة الجزيرة في بث السموم ومعاداة الدولة المصرية وأنه اتخذ من قطر مرتعا له لممارسة نشاطه الإجرامي.

وقالت الدعوى إن رامي جان: "اسمه مرتبط ببداية عمله بين شواطئ شرم الشيخ كعامل مساج غير معروف لأحد وفجأة وجدناه اقتحم الحياة السياسية بداية من عمله كمعد للبرامج ثم انتقل إلى العمل بالصحافة إلى أن وجد ضالته في قناة الجزيرة عن طريق مهاجمة الدولة المصرية وثورة 30 يونيو ومؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والقناة التي مكنته من ذلك من جمع للأموال مستغلة كونه قبطي ويؤيد جماعة الإخوان الإرهابية في أمر جديد على كل من يقرأ أو يسمع أن يوجد قبطي مؤيد لجماعة الإخوان، وقام برفع الشعارات وتأييد الشرعية الإخوانية المزعومة وموضوعات خداعة صنعت لتحقيق طموحات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بهدف الرجوع للحياة السياسية والتي مولته وإدارته قناة الجزيرة في دويلة قطر وساعدته في إنشاء حزب على مواقع فيس بوك سماه "الحزب النازي المصري".

ونصت الدعوى على: استخدم ـ رامي ـ صفحات فيس بوك تحت عناوين أقباط ضد الانقلاب واستخدمته جماعة الإخوان الإرهابية كسبب جديد لإقناع الشعب المصري بأن ما شهدته مصر في 30 يونيو مجرد انقلاب وليس ثورة مدعيا ورافعا لواء البطولة بأنه أحد شباب الثورة واتخذ من منبر الجزيرة هجوما ضاريا على الكنيسة المصرية واتهم البابا تواضروس بأنه تسبب في العداء بين المسلمين والأقباط وأنه يخلط الدين بالسياسة ونشر الكراهية بين طوائف المجتمع، وانتقل بعد ذلك إلى تركيا وقام بالهجوم على مصر وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة ورئيس الدولة، وأنه أصبح هو المدافع عن حقوق المسيحيين المضطهدين على حد قوله وأنه قام بالهجوم الضاري على قواتنا المسلحة الباسلة واتهمها بأنها تقوم بقتل الشعب لا يعنيهم من هو مسلم ومن هو مسيحي وأنها تقوم باغتصاب النساء وسحلهن في الشوارع في وضح النهار بل وأنه صاحب الجملة الشهيرة (ماذا أعطاكم الجيش لكي تقفوا بجانبه) إلا أنه بعد أن منع عنه الأموال والامتيازات التي كان يتمتع بها في دويلة قطر وتركيا وجد نفسه يشعر بالندم وأنه أخطأ وأذرف دموع التماسيح كي يظهر بمظهر الضعيف والندم على ما فعله ولكن التاريخ لا ينسى من أساء إلى الدولة ورئيسها ومؤسساتها وأنه يظهر بين الحين والآخر تتهافت عليه القنوات الفضائية لاستضافته لإجراء الحوارات الصحفية معه من أجل السبق الصحفي ليس أكثر ولا أقل إلا أنه يجب محاكمته على كل ما اقترفه في حق الوطن ومؤسسات الدولة وشعب مصر ورئيسها.

وجاء في الدعوى أيضا: وحيث إن من الثابت أن جان كان يحرض الشعب المصري العظيم على قواته المسلحة ويعمل على إشاعة الأخبار الكاذبة التي يهدف منها تهديد أمن واستقرار الوطن وتحريض المواطنين على التظاهر لإحداث فوضى عارمة والسعي نحو إحداث فتنة طائفية بين أبناء الوطن الواحد وتطاول على قيادات ورموز الدولة مما تشكل جميعها أركان جريمة الخيانة العظمى وطلب صبري إحالة رامي جان للمحاكمة الجنائية