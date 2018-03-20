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روسيا:

إحباط 3 محاولات لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا

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وكالات

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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنه تم إحباط ثلاث محاولات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المسلحين في سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وقال شويجو، خلال اجتماع مجلس قيادة الوزارة: "لا تزال هناك إمكانية استخدام المسلحين للمواد السامة من أجل اتهام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد تم إحباط ثلاثة محاولات الأسبوع الماضي".

وأشار وزير الدفاع الروسي: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا، عاد إلى الأراضي المحررة من الإرهابيين أكثر من مليون و300 ألف لاجئ".

وأضاف: "نعول أنه في الوضع الحالي سيضع شركاؤنا الغربيون حداً للتلاعب مع الإرهابيين في سوريا وينضمون للمبادرات السلام الروسية".


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