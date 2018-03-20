قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

20 مارس 2018 - 12:10 م

تباشر محكمة جنايات نظر مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى فض اعتصام رابعة العدوية.

وحذر رئيس المحكمة، المتهمين من تشويشهم على سير الجلسة.. وقال:" هحبسكم سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية قيادات جماعة الإخوان، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة