عكاشة على شاشة الفراعين خلال شهر

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

متابعات-عمرو محمد

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مصر

عكاشة

الفراعين

بدأ الإعلامي توفيق عكاشة، اتصالاته مع عدد من المذيعين والمذيعات الذين تتلمذوا على يديه خلال الفترة الماضية من أجل إعادة بث قناة الفراعين، حيث أكد عكاشة أن إعادة البث ستتراوح ما بين 30 و45 يوماً، مشيرا إلى أنه كلف الإعلامية حياة الدرديرى برئاسة قسم المذيعين، كما كلف المهندس أحمد شهاب بمهام مدير الإدارة الهندسية.

وأوضحت صفحة القناة على "فيس بوك" أن شهاب بدأ بالفعل مشاوراته من أجل إعادة ترتيب الإدارة الهندسية بالقناة، وكلف أيضا إبراهيم توفيق عكاشة الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بسكرتارية التنفيذ لوالده فى عملية التجهيز وإعادة البث.

كما كلف «عكاشة»، الإعلامية جينا وجيه، المدير التنفيذى لقناة الفراعين، بالبحث عن مذيعين جدد من أجل التجهيز والتحضير لإعادة البث، فيما قرر أن يتولى المخرج أحمد سعد التجهيز والتحضير لتكوين قسم الإخراج بالقناة.

وبدأ عكاشة مشاورات مع عدد من الوكالات الإعلانية من أجل التعاقد للبدء فى تشغيل القناة.

يذكر أن القناة تواجهها مشكلة تسديد مبلغ 2 مليون و522 ألف جنيه، ويحاول عكاشة من خلال اتصالاته تدبير المبلغ من أجل إعادة تشغيل القناة.


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