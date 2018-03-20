دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

20 مارس 2018 - 12:51 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة دفاع المتهم 704 فى قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وعددًا من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله، كما دفع بعدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

كما دفع بانتفاء صلة موكله بالأحراز المضبوطة، وتابع أن موكله منحرف ومسجل ولديه ثلاثة قضايا مخدرات وحمل سلاح ولا ينتمى لجماعة الاخوان

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.