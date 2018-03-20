بالصور.. كيف دخل بشار إلى "الغوطة"

20 مارس 2018 - 02:13 م

كشف معارض سوري عن الطريقة التي دخل بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى أطراف الغوطة الشرقية قبل يومين.

ووفقا لمحمد صبرا، أحد أعضاء وفد المعارضة إلى جنيف، فإن قافلة مساعدات إنسانية تابعة للصليب الأحمر، موّهت لإدخال الأسد إلى الغوطة.

ونشر صبرا صورة من الفيديو الذي بثته رئاسة الجمهورية السورية، من داخل سيارة كان يقودها الأسد، يظهر أمامه بأمتار، شعار الصليب الأحمر على شاحنة.

وقال صبرا في تغريدة عبر "تويتر": "المجرم بشار يدخل أطراف الغوطة بستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر، هذه مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة الدولية التي أصبحت عونا لمجرم الحرب التافه".

وأضاف صبرا: "المسؤول عن هذه المخالفة يجب إقالته، وعلى الصليب الأحمر تقديم اعتذار من الشهداء ومن أبناء الغوطة لانحدارها لهذا المستوى".