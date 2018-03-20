  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:52 ص
بحث متقدم
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

ترامب وولي العهد السعودي

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

"ميدل إيست مونيتور" :

هكذا أنهى "السيسى" أزمة سد النهضة

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صالح: "التنسيق مع إسرائيل يحل أزمة النهضة"

#

هكذا تصدى "السيسي" لـ"لثقب الأسود" في أديس أبابا

#

«سد النهضة».. اطمئنوا!

#

التصميم العدائي لسد النهضـــة

السيسي

ميدل إيست مونيتور

البشير

سد النهضة

يرى موقع "ميدل إيست موينتور" البريطاني، أن زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى مصر، في ظل توتر العلاقات بين البلدين حول أزمة سد النهضة ومثلث حلايب وشلاتين، هو بمثابة وضع حجر الأساس في حل أزمة سد النهضة.

ولفت الموقع أن تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، على "حتمية" استمرار بلاده في تنفيذ اتفاقية القمة الثلاثية، هو الحل المنطقي والجذري لأزمة السد من قبل مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إنه من "الحتمي" أن تستمر مصر في العمل على تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، التي عقدت في أديس أبابا.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير، أكد "السيسي" أن مصر "عازمة" على العمل مع "الإخوة الإثيوبيين لتحقيق الشراكة دون الإضرار بأي طرف معني".

وذكر الموقع أن "البشير" وصل إلى القاهرة يوم الاثنين، في زيارة ليوم واحد، وذلك لمناقشة التعاون المتبادل مع نظيره المصري.

وفي  يناير الماضي، عقدت قمة ثلاثية في أديس أبابا، حضرها "السيسى" والبشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلي ماريام دي سالجان، واتفقا خلالها على الانتهاء من الدراسات الفنية ذات الصلة بشأن السد في غضون شهر.

كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في 24 و25 فبراير في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية ووزراء المياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، لكن هذا الاجتماع قد تم تأجيله بعد استقالة "دي سالجان" من منصبه في 15 فبراير الماضي.

وقال الرئيس السيسى للصحفيين في المؤتمر: "ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى".

وشدد على أهمية الأمن القومي وعقد اجتماعات منتظمة للجنة العليا المشتركة في مصر والسودان، موضحًا "هذه الاجتماعات ستعقد سنويا لتأمين وتعزيز مصالح البلدين".

لذا من المقرر عقد الاجتماع المقبل في وقت لاحق من هذا العام في العاصمة السودانية.

علاوة على ذلك، ناقش "السيسي" و"البشير" تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة لبلدانهما، خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والنقل والبنية التحتية، كما شدد على ضرورة "تفعيل" قنوات الاتصال بين البلدين.

وجدير بالذكر، أن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس السوداني، عمر البشير، لمصر منذ أكتوبر 2016، ويأتي ذلك بعد استدعاء سفير بلاده من القاهرة في فبراير بسبب تصاعد التوتر بين الحكومتين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» تطورات جديدة بشأن الأزمة بين بريطانيا وروسيا
» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها
» سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته
» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"
» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة
» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"
» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني