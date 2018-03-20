  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

ترامب وولي العهد السعودي

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

فيديو نادر للملك الفاروق أثناء عودته لتولي العرش

الصفحة الأخيرة

الملك فاروق
الملك فاروق

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. وصية القذافي للشعب الليبي قبل وفاته

#

ماذا قال عمرو أديب على واقعة لف المحشي داخل العمل ؟

#

شاهد.. فأر يستخدم الصابون للاستحمام

#

بالفيديو.. الأمواج تنهي شهر عسل زوجين بصوره مؤلمة

الملك فاروق

عودته إلي مصر

تولي العرش

فيديو نادر

تداول مجموعة من النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو نادر للملك فاروق أثناء رجوعه إلي مصر لتولي العرش بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول عام 1936م.

يذكر أن الملك فاروق  استمر في حكمه ستة عشر سنة إلى أن أطاح به  "الضباط الأحرار"  في  23 يوليو1952 و أجبروه على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن عزل في 18 يونيو 1953 بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية.

وبعد تنازله عن العرش أقام في منفاه بروما، وكان يزور منها سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما في 18 مارس 1965 ودفن أولا في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي ثم نقلت رفاته في عهد الرئيس محمد أنور السادات إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة تنفيذاً لوصيته.

شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» تطورات جديدة بشأن الأزمة بين بريطانيا وروسيا
» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها
» سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته
» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"
» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة
» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"
» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني