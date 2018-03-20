الأهلى يخطف مدافع مصر المقاصة فى الصيف

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استقر الجهاز الفنى للنادي الأهلى على ضم مدافع الفريق أحمد سامي إلى صفوف الفريق وذلك بعد دخوله فى مفاضلة مع عبد الله بكرى مدافع سموحة.

وتعذر ضم الثنائى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب مغالاة أنديتهما المادية، فى الوقت الذى اقتربت الإدارة الحمراء بشدة من إنهاء صفقة رامي صبري مدافع انبي.

ويفضل الأهلي التعاقد مع أحمد سامي ليس فقط بسبب إمكانياته الفنية والبدنية الجيدة، ولكن لإجادته اللعب أيضًا فى مركز لاعب الوسط المدافع، وهو المركز الذي يعانى الفريق الأحمر فيه من نقص العناصر التي تشغله.


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