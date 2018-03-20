تعرف على ملعب وديتي الفراعنة مع "اليونان والبرتغال"

20 مارس 2018 - 02:37 م

حددت الشركة المنظمة لوديتي منتخب مصر مع البرتغال واليونان ملعب لاتس جران في سويسرا لتقام عليه المباريات يومي 23 و27 مارس الجاري.

وأكدت الشركة المنظمة للمعسكر لمسئولى المنتخب أن ملعب لاتس جران بزيورخ سيستضيف مباراتى الفراعنة الوديتين أمام البرتغال واليونان، على أن تقام تدريبات الفراعنة على الملعب الفرعي.

وتوجهت طائرة منتخب مصر في العاشرة والنصف صباح اليوم إلى سويسرا، استعدادًا لخوض المباراتين وضمت الرحلة 21 لاعبا بجانب أعضاء اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة.