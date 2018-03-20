تحرير 8450 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

20 مارس 2018 - 02:38 م

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات.

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8450 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 97 مخالفة تجاوز سرعات و 2260 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 86 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 33 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 41 دراجة بخارية وسيارة