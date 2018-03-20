حملات موسعة لمراقبة الأسواق في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عدة حملات على الأسواق.
وأسفرت الحملة، عن ضبط "ز. ع. ق" 56 سنة بائع بدائرة قسم اللبان، وبحوزته 3000 عبوة شاى أجنبى الصنع غير صالحة للاستخدام .
وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ع م ا" 59 سنة صاحب محل خردوات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع وضُبط بحوزته 410 علبة سجائر غير صالحة، وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 8 عينات دقيق بلدى وقمح لتحليلها بمعامل وزارة التموين.
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