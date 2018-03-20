حملات موسعة لمراقبة الأسواق في الإسكندرية

20 مارس 2018 - 02:50 م

وجهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عدة حملات على الأسواق.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "ز. ع. ق" 56 سنة بائع بدائرة قسم اللبان، وبحوزته 3000 عبوة شاى أجنبى الصنع غير صالحة للاستخدام .

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ع م ا" 59 سنة صاحب محل خردوات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع وضُبط بحوزته 410 علبة سجائر غير صالحة، وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 8 عينات دقيق بلدى وقمح لتحليلها بمعامل وزارة التموين.