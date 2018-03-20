معلومات خطيرة عن ضباط بسجن القلعة

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ضابط شرطة

عاصم عبد الماجد

اغتيال السادات

سجن القلعة

كشف عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية معلومات مثيرة عن وقائع حدثت له قبل قرارات التحفظ، بالإضافة إلى وقائع أخرى داخل سجن القلعة عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أننا علمنا بقرارات التحفظ قبل حدوثها، بالإضافة إلى علمنا بالحملة الثانية المكملة لقرارات التحفظ والتي كانت تستهدف منازل مجموعة من الجهاديين المتحالفين  معنا قبل عام 1981، حيث كنت شاهدًا على هذه الواقعة.

وأكد أنه في سجن القلعة وجدت ثقبًا صغيرًا في الجدار الذي بيني وبين الزنزانة التي تجاورني، والتي كان يوجد  فيها ضابط شرطة اعتقل هو وزميل له لأنهما كانا يساعدان بعض الإسلاميين بمراكز محافظة المنيا على الإفلات من الاعتقالات بعد اغتيال السادات.

وأوضح أن الضابطين عذبا كما نعذب نحن ثم فصلا من عملهما وعملا بالمحاماة بعد ذلك.

وأشار عبد الماجد إلى أن بعض المحطمين نفسيا يرددوا كالببغاوات أن المخابرات الأمريكية اخترقت صفوفنا ووجهتنا كما يحلو لها.

وتساءل قائلا: هل عندكم من دليل، وليس وساوس وأوهام وهزيمة نفسية وانهيار معنوي وضعف في الشخصية يجعلكم تنساقون وراء كل كاذب وكاذبة؟


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