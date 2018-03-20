"حبيب": بني سويف ستكون الأكثر مشاركة في الرئاسية

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أن بنى سويف ستكون أكثر المحافظات فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم.



يأتي ذلك فى مؤتمر "مصر التى نحلم بها" بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور القس أندرية ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وأوضح المحافظ، أنه من الضرورى إقامة تلك المؤتمرات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المبادرة على الواقع من خلال إقامة العديد من اللقاءات لعرض إنجازات الرئيس.

وأوضح المحافظ، أنه من الضرورى إقامة تلك المؤتمرات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المبادرة على الواقع من خلال إقامة العديد من اللقاءات لعرض إنجازات الرئيس.

قال القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نسعى فى مصر لتقديم نموذج مصرى أصيل لمصر التى نحلم بها حقيقياً وليست شعارات" مشيرا إلى أننا "نهدف أن تكون مصر جزءًا أصيلًا من صناعة المستقبل فى العالم بالعلوم والمعرفة والنموذج التنموى المصرى الحقيقى من خلال شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وتحسين أوضاع السكان والتحول إلى فكر العمل الحر والتنمية البشرية للبشر قبل الحجر وتقوية الأحزاب السياسية وتنمية الوعى المجتمعى والاعلامى لمحاربة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى ومقاومة الفوضى ومساندة الجيش والشرطة .

قال القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نسعى فى مصر لتقديم نموذج مصرى أصيل لمصر التى نحلم بها حقيقياً وليست شعارات" مشيرا إلى أننا "نهدف أن تكون مصر جزءًا أصيلًا من صناعة المستقبل فى العالم بالعلوم والمعرفة والنموذج التنموى المصرى الحقيقى من خلال شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وتحسين أوضاع السكان والتحول إلى فكر العمل الحر والتنمية البشرية للبشر قبل الحجر وتقوية الأحزاب السياسية وتنمية الوعى المجتمعى والاعلامى لمحاربة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى ومقاومة الفوضى ومساندة الجيش والشرطة .