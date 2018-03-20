العوضى يطالب أوبر وكريم بتقنين أوضاعهما

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سيارة

تراخيص

طارق العوضي

أوبر وكريم

ابليكشن

طالب المحامى والحقوقى طارق العوضى, شركتى أوبر وكريم  لنقل المواطنين, بسرعة تقنين أوضاعهما, وذلك عقب حكم القضاء الإدارى بوقف نشاطهما.

وقال العوضى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "القضاء الإدارى  يقضى بوقف نشاط  أوبر وكريم لعدم حصولهما على تراخيص".

وتابع العوضى قائلا: "أرى أن تبادر الشركات بعمل  بروتوكول مع الحكومة ثم تقنين وضعها".

وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،  قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

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