عمرو موسى يحسم الجدل حول «تصويته» بـ«الرئاسية»

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حسم المرشح الرئاسي الأسبق عمرو موسي، الجدل حول مرشحه الرئاسي، وقرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا، "سوف أشارك في انتخاب رئيس مصر للسنوات الأربع المقبلة"

وتابع رئيس جامعة الدول العربية الأسبق: "سوف استعمل حقي وأوفي بالتزامي كمواطن يهمه استقرار مصر وترسيخ وسائل الديمقراطية، ويحترم الدستور والقانون" .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تقادم بدايتًا في ايام 26 ،27 ، 28 من مارس هذا العام بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المهندس موسي مصطفي موسى.


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