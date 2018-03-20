"ليفربول" يسعى لضم رمضان صبحي

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"صلاح" في مواجهة نارية مع رمضان صبحي

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح إلى ضم نجم المنتخب الوطنى رمضان صبحي المحترف بين صفوف ستوك سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "إكسبرس"، عن نية مسئولى "الريدز"في ضم رمضان صبحي، لمزاملة "صلاح".

وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح طالب إدارة الريدز، ومديره الفني، الألماني يورجن كلوب، بسرعة بالتحرك نحو رمضان صبحي، خاصة بعد علمه بأن الفريق الأحمر وضع صبحي في دائرة اهتمامه قبل انضمامه لستوك سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن الريدز سيقاتل لضم رمضان صبحي، في محاولة منه لربط صلاح بين صفوف الفريق، سعياً في تشكيل ثنائي مترابط يعزز من فرص استمرار الفرعون المصري بالفريق، في ظل اهتمام كبار الاندية بالظفر بخدماته.


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