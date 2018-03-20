وقف نشاط هذه الشركات من قبل القضاء الإداري

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القضاء الادارى

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قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاط تشغيل السيارات المالكي كتاكسي.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية، والممثل القانوني للشركتين.

وذكرت الدعوى، أن تشغيل شركتي "أوبر" و"كريم" تخالفان قانون المرور، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب التاكسي التي لحقت بهما أضرار مالية.

ومن جانبه أكد د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أنه بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري قبول دعوى وقف نشاط شركتي "كريم" و"أوبر" وإحالتهما لهيئة المفوضين، فإن هذا لا يعد حكمًا بل قرار فقط، وأن ذلك القرار لا يعني إيقاف نشاط الشركتين حتى الآن.

وأشار "البطاوي"، إلى أن هيئة المفوضين ستقوم الآن بعد إحالة الدعوى إليها بفحصها وإبداء رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة لدائرة الموضوع، والتي ستقوم بدورها بفحص أوراق الدعوى كاملة من الناحية القانونية.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنه في حالة أن أصدرت المحكمة حكمها بوقف نشاطهما، فبالتالي سيبقى حكم واجب النفاذ، وبالتالي فإنه يجب على وزارة الاستثمار، إلغاء تصريح عمل الشركتين، وعلى وزارة الاتصالات أن تقوم بإلغاء التطبيقات الخاصة بالشركتين على برامج الهواتف المحمولة.

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