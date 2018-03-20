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«بكري»: لو السيسي طلب مني قطع رأسي سأقطعها

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النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

وكالات

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السيسي

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أقسم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالله بأنه لو طلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي قطع رأسه لفعل، محذرًا المواطنين من عدم النزول بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس الجاري.

وقال بكري، خلال المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نظمه النائب محمد سليم بمدينة كوم أمبو، الاثنين، "والله لو أراد مني عبدالفتاح السيسي أن أقطع رأسي من أجل مصر سأقطعها"، مضيفا: "لا أحد يزايد على وطنية الشعب المصري الذي تصدى لجماعة الإخوان، ونحن الآن أمام تحد من نوع جديد.. معركة تستهدف الوطن وإسقاط الدولة المصرية.. والرئيس السيسى كان أقرب شخص للمشير طنطاوي الذي كان يعتبر السيسي نموذجا يحترم، وعلينا ألا نخذل هذا الرجل".

من جانبه، قال النائب طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، إن الرئيس السيسى نجح في القضاء على الفوضى الهدامة التي كان يراد بأن تكون مصر ضمن الدول المعرضة للتقسيم والتفتيت، وأنه كان حازما وحاسما ويستحق منا كل الدعم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن السيسي قدم الكثير في فترة رئاسته لمصر وما تحقق من إنجازات سيشعر به أبناؤنا وأحفادنا مستقبلا، فالبناء مسؤولية شاقة والوطن تعرض لنظامي حكم أطاحا بالوطن إلى حافة الهاوية.


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