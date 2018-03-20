  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

ترامب وولي العهد السعودي

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

خلال 5 سنوات

«آل شيخ»: مصر قادرة على استضافة المونديال

الرياضة

ال شيخ
ال شيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب

#

هكذا ردت "مصر للطيران" على واقعة "الثعبان"

#

حقيقة العثور على ثعبان داخل طائرة «مصر للطيران»

#

«الخطيب» جعل الأهلي «أضحوكة»

مصر

كأس العالم

المصريون

ال شيخ

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أن مصر قادرة على استضافة منافسات كأس العالم، خلال 5 سنوات.

وأشار «آل شيخ» إلى أنه يخطط بالتعاون مع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لأن تكون مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم، خلال خمس سنوات من الآن.

وكتب«آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «مصر قادرة على استضافة كأس العالم».

وتابع: «مصر ستكون جاهزة، خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي خالد عبدالعزيز، ورئيس إتحاد الكرة، هاني أبوريدة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» تطورات جديدة بشأن الأزمة بين بريطانيا وروسيا
» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها
» سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته
» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"
» علي جمعة: الإخوان يسعون لإعادة نظام الخلافة
» مرتضى منصور: "هذه هي حقيقة رفع الحصانة عني"
» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني