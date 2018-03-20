«آل شيخ»: مصر قادرة على استضافة المونديال

20 مارس 2018 - 04:55 م

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أن مصر قادرة على استضافة منافسات كأس العالم، خلال 5 سنوات.

وأشار «آل شيخ» إلى أنه يخطط بالتعاون مع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لأن تكون مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم، خلال خمس سنوات من الآن.

وكتب«آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «مصر قادرة على استضافة كأس العالم».

وتابع: «مصر ستكون جاهزة، خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي خالد عبدالعزيز، ورئيس إتحاد الكرة، هاني أبوريدة».



