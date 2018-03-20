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أدوية زائدة تنهي حياة روسية بالغردقة

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صورة الروسية
صورة الروسية

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أدوية

روسية

بالغردقة

زائدة.

تنهى.

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، على جثة فتاة روسية الجنسية متحللة داخل شقتها بمدينة الغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وانتقال النيابة العامة لمعاينة الجثة. 

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة روسية الجنسية متحللة داخل شقتها بمنطقة الانتركونتننتال بمدينة الغردقة، حيث مضى على وفاتها أكثر من 5 أيام، وقد قام جيرانها بالإبلاغ بعد خروج رائحة الجثة. 

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، أن فتاة تبلغ من العمر 32 سنة، وأنها تقطن داخل شقة بمنطقة الانتركونتننتال بمدينة الغردقة، وأن الوفاة بسبب تناول أدوية زائدة. 

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