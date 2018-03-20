أدوية زائدة تنهي حياة روسية بالغردقة

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة روسية الجنسية متحللة داخل شقتها بمنطقة الانتركونتننتال بمدينة الغردقة، حيث مضى على وفاتها أكثر من 5 أيام، وقد قام جيرانها بالإبلاغ بعد خروج رائحة الجثة.