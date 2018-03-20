تطورات جديدة في مقتل «مريم» ببريطانيا

20 مارس 2018 - 04:58 م

كشفت الشرطة البريطانية تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الاعتداء على الطالبة المصرية مريم، ببريطانيا، والتي توفيت عقب تعرضها لاعتداء وحشي من جانب عدد من الفتيات.

وقال روب جريفين، مسؤول شرطة نوتنجهام في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس ، إن التحقيقات في الحادث توصلت إلى أن الجناة هم 6 فتيات شاركن جميعا في الاعتداء على الفتاة المصرية.

وأضاف أن السلطات تمكنت من القبض على إحدى الفتيات المشاركات في الجريمة وتبلغ من العمر 17 عاما، كما تمكنت من تحديد هوية الباقيات وسيتم التوصل إليهن.

وأكد أن التحقيقات في الحادث الذي وقع في 20 فبراير بشارع البرلمان، توصلت لأدلة تؤكد بوضوح أن ليس له دوافع عنصرية.

وقال مسؤول الشرطة إن الفتاة تعرضت لاعتداء مماثل في أغسطس الماضي أدى إلى كسر ساقها، وهو ما أكدته والدة الفتاة لموقع"العربية.نت"، حيث كشفت عن تعرض ابنتها لاعتداء مماثل من نفس الفتيات ولم تتوصل الشرطة حينها لهن. من جهته، اتهم والد مريم المستشفى بالإهمال، ما أدى لوفاتها بعد تدهور حالتها وإصابتها بنزيف حاد وغيبوبة.