«رفعت»: ترقبوا رفع الحصانة عن «مرتضى»

20 مارس 2018 - 05:11 م

كشف خالد رفعت صالح، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والأبحاث الإستراتيجية، عن عزم مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بسبب التحقيق معه في المخالفات المالية الخاصة بالقلعة البيضاء.

وكتب خالد رفعت عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «ترقبوا رفع الحصانة عن مرتضى منصور للتحقيق معه في نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا «المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا».

جدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة العليا استكملت التحقيقات في إهدار المال العام بنادي الزمالك منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.







