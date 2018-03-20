استغلال جميع الوديان التي تصلح للزراعة بالبحر الأحمر

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن المحافظ بصدد زراعة نبات المورينجا، والبدء فى أعمال التنمية بوادي النخيل بصحراء مدينة القصير، والذي تبلغ مساحته نحو 6 آلاف فدان منبسطة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الوديان التي تصلح للزراعة، بهدف إيجاد نشاط تنموي جديد بالمنطقة حتى تحقق المحافظة الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا ضرورة استغلال جميع الوديان الموجودة بالصحراء الشرقية الواقعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر مساحتها بعشرات الآلاف من الأفدنة في بعض الزراعات.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن المحافظ بصدد زراعة نبات المورينجا، والبدء فى أعمال التنمية بوادي النخيل بصحراء مدينة القصير، والذي تبلغ مساحته نحو 6 آلاف فدان منبسطة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الوديان التي تصلح للزراعة، بهدف إيجاد نشاط تنموي جديد بالمنطقة حتى تحقق المحافظة الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا ضرورة استغلال جميع الوديان الموجودة بالصحراء الشرقية الواقعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر مساحتها بعشرات الآلاف من الأفدنة في بعض الزراعات.