«جنش» يغيب عن مران الزمالك

20 مارس 2018 - 05:26 م

حصل محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه، اليوم، الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت راحة جنش من التدريبات، بسبب تعرضه لنزلة برد وسخونية لم يستطع معها المشاركة وحصل على إذن من الجهاز الفنى بالراحة.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأحد، على إستاد السلام.