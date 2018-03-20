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بالصور.. ختام مؤتمر دولي عن تعزيز التنمية المحلية في مصر

قبلي وبحري

صور المؤتمر
صور المؤتمر

حسن حمدان

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ختام

قام اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بإدارة الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر، والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن الدولة تتجه إلى دعم اللامركزية لتمكين الوحدات المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه الأكمل، وذلك من منطلق سعى الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتطبيق نظام متكامل يهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية طبقًا للرؤية المستقبلية للتنمية 2030.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته، أن محافظة البحر الأحمر تسير بخطى سريعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تخدم أهالى المحافظة عشرات السنين، مشيرًا إلى أن أساس أى مشروع يُقام بها هو تحقيق تنمية مستدامة للأهالى والأجيال القادمة، كما أنه أكد توجيه كافة الوحدات المحلية بمدن المحافظة بتيسير الخدمات للمواطنين والعمل على حلها؛ مما يؤكد أهمية اللامركزية ودورها فى إنهاء العديد من الإجراءات التى كانت تستغرق مزيدًا من الوقت والجهد من قبل.

وقام "عبدالله"، بتقديم الدروع التذكارية لوزير المالية الفرنسي السابق ومدير التنمية بالاتحاد الأوروبى، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الحضور، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم ولمصرنا الحبيبة الأمن والأمان بقيادتها الحكيمة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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