الأم المثالية بالقليوبية أرملة منذ 37 عامًا

20 مارس 2018 - 05:35 م

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2018 على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إدارة المسابقة الرسمية لاختيار الأم المثالية أخذت وقتًا ومجهودًا كبيرًا من العاملين في الوزارة والمحافظات على مدار 3 أشهر، مشيرة إلى أن «هناك أكثر من824 أمًّا تقدمن للمسابقة، وتمت التصفية وفق معايير دقيقه تُعلي من قيمة التعليم وعمل المرأة، وتشجع الأسرة الأقل عددًا.







وأكدت "والي"، أن الأمهات المصريات جميعهن جديرات بالتكريم، فالأم المصرية ضربت أروع الأمثلة في التضحية من أجل أبنائها، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى، الأربعاء، وسيتم منحهن وسام الكمال.





في البداية قالت عفاف عبد المنعم محمد مكاوي، الفائزة بلقب الأم المثالية عن محافظة بورسعيد، إنها أرملة وبالمعاش ولديها 3 أبناء.



وأكدت عفاف لـ"المصريون"، أنها كافحت من أجل أبنائها رغم أنها موظفة صغيرة حتى تخرجوا جميعًا في الجامعة بشهادات عليا، وأنها سعيدة جدًا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها غدًا في مسابقة الأم المثالية.





من جانبها قالت سنية عبد العظيم، الفائزة بلقب الأم المثالية، على مستوى محافظة القليوبية، إنها أرملة منذ 37 عامًا، وأن زوجها تُوفي وترك لها 3 بنات قامت بتربيتهن علي أفضل وجه، وهم الآن متزوجات ولديهن العديد من الأبناء.





وأضافت سنية لـ"المصريون"، أنها كانت تعمل موظفة بسيطة في الوحدة المحلية بالقليوبية ولديها 11 حفيدًا وهي سعيدة الآن لتكريمها من قبل الدولة بعد رحلة كفاح مدتها 67 عامًا وهو عمرها الحالي .





علي السياق ذاته قالت ميرفت عبد الرؤوف سليمان الفائزة بلقب الأم المثالية علي مستوي محافظة الغربية، إن لديها 3 أبناء وهي أرملة منذ 25 عاما، وأنها قامت برعاية أبنائها الثلاثة علي أفضل وجه.



