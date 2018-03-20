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إخماد حريق هائل في "مطعم شهير" بالمحلة

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حريق

ماس كهربائي

الحماية المدنية

حكمدار المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب منذ قليل، في واجهة مطعم أبو عنان السوري بشارع شكري القوتلي  التابع لدائرة قسم أول المحلة، دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوى حكمدار المحلة، يفيد باشتعال النيران في واجهة مطعم أبو عنان السوري بشارع شكري القوتلي  التابع لدائرة قسم أول المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية مدعومة بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في التكييف المجاور لواجهة المطعم تسبب في اندلاع الحريق.

حُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه ومعرفة أسباب اشتعال النيران وتحديد حجم الخسائر.


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