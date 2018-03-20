علي جمعة: الرسول لم يأمرنا بإعادة الخلافة

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن جماعة الإخوان تسعى لإعادة الخلافة منذ بدايتها، وهو ما جلعها ألعوبة بيد الغير مفعولاً بها، مشدداً على أن الرسول الكريم لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى وإنما أمرنا أن نسحب أيدينا ونتوجه لله ضارعين.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، "النبى صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه يوجد خليفة.. لكن أيضاً يخبرنا أنه عندما ينعدم الخليفة وينقطع ألا نحاول أن نظهر خليفة بعده ..لماذا؟ لأنك فى هذه الحالة ومعك الأمة ستكون فى حالة تشرذم وضعف لا يمكنك من إعادة الخلافة مرة أخرى.. وإذا حاولت كما حاولت جماعة الإخوان والقاعدة وداعش فماذا سيكون.. ستكون ألعوبة فى يد الآخرين من أعداء الملة والدين الإنجليز والأمريكان وكل الناس دول هيلعبوا بينا.. وهذا الوضع اللى إحنا فيه"، مشدداً على أن هذه الجماعات أصبحت ألعوبة فى يد غيرهم.

وأكد أن الحدود التى شرعها الله سبحانه وتعالى ليست للعقوبة وإراقة الدماء بل هى للردع وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وتابع:" ومثل هذه المسائل لا تصل إلى قلوب المتطرفين كونهم يريدون أن يأخذوا بظاهر النص فقدوا الشروط بذلك كمن يصلى بدون وضوء وهو لا يدرك أن من شروط الصلاة الطهارة والوضوء واستقبال القبلة".



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