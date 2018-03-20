الأهلي في المستوى الأول بقرعة دوري الأبطال

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الاتحاد الافريقى

كاف

دورى الابطال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تصنيف الأندية الـ16 المتأهلة لدور المجموعات فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تجرى مراسم القرعة غدًا، الأربعاء.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن تصنيف الأندية المشاركة فى دور المجموعات، سيكون على النحو التالي:

التصنيف الأول: مازيمبي الكونغولي – الأهلي – النجم الساحلى التونسي – الوداد البيضاوي المغربي

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب إفريقي – زيسكو يونايتيد الزامبي - الترجي التونسي - وفاق سطيف الجزائري

التصنيف الثالث: مولودية الجزائر - كمبالا سيتي الأوغندي - حوريا الغيني - مباباني سوالوز السوازيلاندي

التصنيف الرابع: بريميرو دي أوجستو الأنجولي - الدفاع الحسنى الجديدي المغربي - توجو بورت التوجولي - تاونشيب رولرز البوتسواني.

وأوضح "كاف" أنه تم اعتماد التصنيف بناء على نتيجة تلك الأندية، في المسابقات الإفريقية، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بحيث يحصل البطل على 6 نقاط، و5 نقاط للوصيف، و4 نقاط للخاسر من الدور قبل النهائي، و3 نقاط للخاسر من الدور ربع النهائي، ونقطتين لصاحب المركز الثالث في دور المجموعات، ونقطة صاحب المركز الرابع.

وشرح "كاف" طريقة إجراء القرعة، حيث سيتم سحب أندية المستوي الرابع أولا، ثم الثالث ثم الثاني ثم الأول، على أن تجري قرعة أخري لتحديد موقع النادي، في مجموعته.


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