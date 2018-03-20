انطلاق«راديو إعلام القاهرة» لتشجيع الشباب على المُشاركة في الانتخابات

20 مارس 2018 - 07:21 م

ينطلق راديو إعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة «إعلام أون لاين»، غدًا الأربعاء، المُوافق 21 مارس الجاري، بحملةٍ إعلانيةٍ مُتكاملة، للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوعية الشباب بأهمية ومفهوم الممارسة الديمقراطية، وذلك وفقًا لما أفادت به رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة، هُويدا مصطفى.

وقالت «هويدا مصطفى»، إنَّ الراديو ينطلق غدّا الأربعاء، الموافق 21 مارس الجاري، بعد التطوير الذي شهده مؤخرًا، بـ خريطة برامجية جديدة، تبدأ بحملة إعلانية متكاملة للحث على المشاركة في الانتخابات، يقوم بها الطلاب تحت إشراف مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيثُ تتضمن تنويهات وبرامج وإعلانات تدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات.

وأضافت «هويدا مصطفى»، أنَّ الحملة تتضمن مُصطلحات انتخابية لنشر الثقافة الانتخابية، وتوعية الشباب بأهمية ومفهوم الممارسة الديمقراطية، إذ تنطلق الحملة بدءًا من غدًا الأربعاء المُوافق 21 مارس، حيثُ تتزامن مع قرب التصويت للانتخابات الرئاسية، ويُشارك طلاب الكلية في إعداد البرامج والتنويهات وأغنية للتحفيز على المشاركة، وسيكون الإشراف العام تحت رئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، والإشراف الفني على الخريطة البرامجية تحت رئاسة نادية النشار، كبير المذيعات بإذاعة الشباب والرياضة.

وأشارت «هويدا مصطفى»، إلى أنَّ طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة، قاموا بنشاطٍ كبير، من خلال إنتاج مجموعة من البرامج و التنويهات والمواد الفنية لتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيثُ تذاع البرامج والتنويهات في الموسم الثاني لانطلاق راديو جامعة القاهرة من كلية الإعلام، تحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى، وذلك باستراتيجية جديدة تهدف لمزيد من الإبداع والمشاركة وإعداد الطلاب لمواكبة سوق العمل والحياة العملية في مجال العمل الإعلامي.