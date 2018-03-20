ترامب لـ«بن سلمان»: سنعيد النظر في اتفاق إيران النووي

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محمد بن سلمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع المملكة على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين.

وقال "ترامب"،  في لقاء مشترك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم بالبيت الأبيض، إنه سينظر في الاتفاق النووي الإيراني بعد شهر وسيتخذ آنذاك قراره فيه.

واعتبر "ترامب" أن العلاقات مع السعودية أفضل من أي وقت مضى، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.

وبدأ ولي العهد السعودية زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، ومن المقرر أن يناقش فيها الطرفان المتغيرات الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.


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