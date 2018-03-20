شاهد.. آخر مكالمة هاتفية بين الشهيد «شبراوي» وطفله

20 مارس 2018 - 07:31 م

عرض برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، تسجيلًا صوتيًا لآخر مكالمة هاتفية بين الشهيد أحمد الشبراوي ونجله، ووعد الشهيد ابنه بإقامة حفل عيد ميلاد كبير له عند عودته، ورد الأخير: "بابا أنا بحبك".

وعرض البرنامج، مقطع فيديو، للشهيد الرائد أحمد الشبراوي مع الجنود، قبل استشهاده.

وعلق الإعلامي نشأت الديهي، قائلًا: "مصر ولادة، وأبناؤها مخلصون، ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية حق الشهداء علينا وتخليدًا لهم".



