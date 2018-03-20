"الإحصاء": زيادة مخزون القمح بالصوامع 100%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة مخزون القمح في الصوامع بنسبة 100% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها.

وأوضح "المركزي للإحصاء"، في النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت (القطاع العام/الأعمال العام، والقطاع الخاص لعام 2016-2017) أن "إجمالي عدد الصوامع في نطاق الإحصاء بلغت 18 صومعــة عام 2016-2017 مقابل 19 صومعة عام 2015-2016 بانخفاض نسبته 5.3%.

وأوضح "المركزي للإحصاء"، في النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت (القطاع العام/الأعمال العام، والقطاع الخاص لعام 2016-2017) أن "إجمالي عدد الصوامع في نطاق الإحصاء بلغت 18 صومعــة عام 2016-2017 مقابل 19 صومعة عام 2015-2016 بانخفاض نسبته 5.3%.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الثلاجات المخصصة للتخزين في القطاعات التي ترصدها النشرة، بلغت 244 ثلاجة عـام 2016-2017 مقابل 253 ثلاجة عـام 2015-2016 بانخفاض نسبته 3.6%.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الثلاجات المخصصة للتخزين في القطاعات التي ترصدها النشرة، بلغت 244 ثلاجة عـام 2016-2017 مقابل 253 ثلاجة عـام 2015-2016 بانخفاض نسبته 3.6%.