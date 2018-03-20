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"الإحصاء": زيادة مخزون القمح بالصوامع 100%

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة مخزون القمح في الصوامع بنسبة 100% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها.

وأوضح "المركزي للإحصاء"، في النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت (القطاع العام/الأعمال العام، والقطاع الخاص لعام 2016-2017) أن "إجمالي عدد الصوامع في نطاق الإحصاء بلغت 18 صومعــة عام 2016-2017 مقابل 19 صومعة عام 2015-2016 بانخفاض نسبته 5.3%.

وأشار المركز  إلى أن إجمالي عدد الثلاجات المخصصة للتخزين في القطاعات التي ترصدها النشرة، بلغت 244 ثلاجة عـام 2016-2017 مقابل 253 ثلاجة عـام 2015-2016 بانخفاض نسبته 3.6%.

ولفت المركزي للإحصاء إلى أن نسبة مخزون لحوم البقر المجمدة بلغت 15.7% من إجمالي مجموعة اللحوم ومستحضراتها، حيث إن رصيد آخر عام 2016-2017 بلغ 1.0 ألف طن مقابل 3.7 ألف طن عام 2015-2016 بانخفاض نسبته 73.3% وذلك نتيجة لزيادة المنصرف خلال العام مقارنة برصيد أول العام والوارد خلال العام.

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