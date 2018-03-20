ضبط صاحب مستودع بوتاجاز مخالف بالبحيرة

علاء صباح
شددت مديرية التموين بالبحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات و لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .
وتم ضبط فكرى صاحب مستودع بوتاجاز كائن بقرية خربتا مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع 71 أسطوانة بوتاجاز مدعمة على سيارة المستودع رقم ب و أ 9628 لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة وقد تحرر المحضر اللازم .
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