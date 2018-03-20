أب وزوجته يعذبون ابنتهما "بمطرقة" حتى الموت

20 مارس 2018 - 07:59 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، من كشف غموض واقعة العثور على جثة لطفلة بها آثار تعذيب ومُلقاة داخل جوال بمنطقة الخليفة، حيث اتضح أن الأب وزوجته عذبا الطفلة حتى الموت.

وعثر أهالي بمنطقة الخليفة الخميس الماضي، على جثة طفلة 6 سنوات، ملقاة داخل جوال وبها آثار تعذيب بمناطق متفرقة من الجسد، فأبلغوا المقدم حسام ناصر رئيس مباحث القسم الذي وضع خطة بحث لمعرفة هوية الطفلة ومن ثم التوصل للقاتل.

أسفرت تحريات المباحث إلى أن الطفلة تقطن برفقة والدها وزوجته بمنطقة المقطم، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، حيث إنهما دائمو التعدي عليها بالضرب، وتعذيبها برفقة شقيقتيها من طليقة الأول.

ودلت التحريات على مكان وقوع الجريمة، فأمر العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بسرعة القبض على المتهمين، فقاد المقدم حسام ناصر فريق بحث ونجح في ضبط المتهمين بمنطقة الـ 70 فدانًا في المقطم وأقروا بارتكاب الواقعة.

وقالت شقيقتا الطفلة بأنها تعرضت للضرب المبرح بمطرقة فوق رأسها، وقطع فروة الرأس بسكين ساخن، وأن "زوجة الأب" كانت تعتدي عليهما أيضاً بالكي بالسكين، الربط بحبال الغسيل، والتعذيب بعصا خشبية.

وأكد تقرير الطب الشرعي، عدم تعرض الطفلة التي عُثر على جثتها صباح الخميس، لانتهاك أو اعتداء جنسي قبل مقتلها، مؤكدًا تعرضها للتعذيب والتعدي الجسدي، والضرب بآلة حادة ما أدى لتهشيم جزء من الرأس.

وأشار التقرير إلى أن الطفلة بها حِزّ بالقدمين واليدين ما يؤكد أنها كانت مقيدة بحبل قبل مقتلها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، بإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



